محمد محسن يهنئ سلوى محمد على بعيد ميلادها





وشارك محمد محسن، جمهوره بصورة تجمعهما ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ووجه لها رسالة ملئية بالحب وكتب: من الجونة مع ست الكل سلوى محمد على اللي بعتبرها فى مكان أمى، وزوجها المخرج المسرحي الكبير الأستاذ محسن حلمي الله يرحمه ، من الناس المهمة فى حياتي اللي ليهم فضل كبير عليا فى مسيرتي الفنية.





يشار أن الفنانة سلوى محمد، علي تعاقدت مؤخرًا على بطولة حكاية "أبيض وردى" المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، الذى تقدم بطولته الفنانة جميلة عوض، والحكاية من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدي.





حكاية "أبيض وردى" يشارك في بطولاتها كل من نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وهي من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدى، وإنتاج سينرجي وأروما.





وفي سياق آخر، يستعد المطرب محمد محسن، لتسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها للمرة الأولى مع الشاعر أحمد عبد النبي، وتحمل الأغنية عنوان "حالة اجتماعية"، وتنتمي للون الموسيقي ستايل، وهي من ألحان جوليو، ومن المقرر أن يتم تسجليها خلال الأيام المقبلة.





والجدير بالذكر أن محمد محسن، طرح مؤخرًا النشيد الوطني السابق "اسلمى يا مصر" قبل أن يتغير ‏إلى "بلادي بلادي" وقام محمد محسن بتقديمه في شكل جديد، والكليب من إخراج حسام حامد.



حرص المطرب محمد محسن، على تهنئة الفنانة سلوى محمد علي بعيد ميلادها الذي يحل اليوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر.