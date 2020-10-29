محمد محسن يهنئ سلوى محمد على بعيد ميلادها

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:37 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
حرص المطرب محمد محسن، على تهنئة الفنانة سلوى محمد علي بعيد ميلادها الذي يحل اليوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر. 


وشارك محمد محسن، جمهوره بصورة تجمعهما ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


ووجه لها رسالة ملئية بالحب وكتب: من الجونة مع ست الكل سلوى محمد على اللي بعتبرها فى مكان أمى، وزوجها المخرج المسرحي الكبير الأستاذ محسن حلمي الله يرحمه ، من الناس المهمة فى حياتي اللي ليهم فضل كبير عليا فى مسيرتي الفنية.


يشار أن الفنانة سلوى محمد، علي تعاقدت مؤخرًا على بطولة حكاية "أبيض وردى" المقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، الذى تقدم بطولته الفنانة جميلة عوض، والحكاية من تأليف نجلاء الحدينى، وإخراج مريم أحمدي.


حكاية "أبيض وردى" يشارك في بطولاتها كل من نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وهي من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج مريم أحمدى، وإنتاج سينرجي وأروما.


وفي سياق آخر، يستعد المطرب محمد محسن، لتسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها للمرة الأولى مع الشاعر أحمد عبد النبي، وتحمل الأغنية عنوان "حالة اجتماعية"، وتنتمي للون الموسيقي ستايل، وهي من ألحان جوليو، ومن المقرر أن يتم تسجليها خلال الأيام المقبلة.


والجدير بالذكر أن محمد محسن، طرح مؤخرًا النشيد الوطني السابق "اسلمى يا مصر" قبل أن يتغير ‏إلى "بلادي بلادي" وقام محمد محسن بتقديمه في شكل جديد، والكليب من إخراج حسام حامد.

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 38 دقيقة

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 9 ساعات

التعاون السعودي يطلب ضم ساسي.. واللاعب يرد

منذ أقل من ساعة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 13 ساعة

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

منذ ثلث ساعة

أول قرار رسمي من الأهلي بعد تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

03:55 م

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

08:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه