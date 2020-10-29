التعاون السعودي يطلب ضم ساسي.. واللاعب يرد

جدد مسؤولو نادى التعاون السعودى مفاوضاتهم مع التونسى فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





مفاوضات التعاون السعودي لضم فرجاني ساسي





ويرغب مسؤولو التعاون السعودي، فى التعاقد مع فرجاني ساسي، لاسيما بعد نهاية عقد ساسي مع الزمالك الموسم المقبل.





من جانبه طلب فرجاني ساسي تأجيل المفاوضات لحين معرفة حسم مصيره بشأن تمديد عقده مع القلعة البيضاء من عدمه.





الجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، قد طلب سرعة إنهاء مفاوضات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الأبيض.



