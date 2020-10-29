تيباس يشن هجوما حادا على بيريز

شن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني هجوماً حاداً على فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي يدعو لإنشاء بطولة جديدة تحمل اسم بطولة الدوري الأوروبي الممتاز.





وأعلن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة السابق في مؤتمر صحفي على هامش تقديم إستقالته بأن مجلس الإدارة كان قد وافق على المشاركة في هذه البطولة في المستقبل.





وأكدت تقارير صحفية عالمية أن ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين يقودان مشروع إنشاء بطولة جديدة بوجود 18 نادياً أوروبيًا وأنه قد تم تخصيص 6 مليار دولار لأجل إنشاء تلك البطولة.





وقال تيباس في تصريحات صحفية لوسائل الإعلام:"فلورنتينو بيريز هو من حث بارتوميو، هذا ما أؤمن به، هذا الدوري كان حلماً لرئيس ريال مدريد ولقد عمل لفترة طويلة من أجل تحقيق ذلك".





واختتم تيباس تصريحاته قائلاً:"هذا ليس بالأمر الجديد على الإطلاق ولكن هذا خطأ فادح. فلورنتينو بيريز لا يعلم العواقب المالية الخطيرة التي قد تترتب على ذلك الخطأ ".



