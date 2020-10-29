محمد محسن برفقة هؤلاء النجوم ويعلق "محظوظ إنى مع أجمل بنات مصرية"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:28 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك المطرب محمد محسن، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 


وظهر محمد محسن، بالصورة برفقة زوجته هبة مجدي والفنانة سهر الصايغ والفنانة ميرنا نور الدين، وعلق محسن على الصورة وكتب: "أنا محظوط إن الصورة مع أجمل بنات مصرية". 


وفي سياق آخر، يستعد المطرب محمد محسن، لتسجيل أغنية جديدة يتعاون فيها للمرة الأولى مع الشاعر أحمد عبد النبي، وتحمل الأغنية عنوان "حالة اجتماعية"، وتنتمي للون الموسيقي ستايل، وهي من ألحان جوليو، ومن المقرر أن يتم تسجليها خلال الأيام المقبلة.


والجدير بالذكر أن محمد محسن، طرح مؤخرًا النشيد الوطني السابق "اسلمى يا مصر" قبل أن يتغير ‏إلى "بلادي بلادي" وقام محمد محسن بتقديمه في شكل جديد، والكليب من إخراج حسام حامد.

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