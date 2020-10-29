وائل الإبراشي: السيسي خصص أموال ضخمة لتطوير السكك الحديدية

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علق الإعلامى وائل الإبراشى، على حادث قطار " الإسكندرية، بورسعيد"، قائلًا:" الدولة قدمت الدعم الكبير وفق توجيهات الرئيس السيسى، الذى رصد أموالًا ضخمة من أجل وقف نزيف هذه الدماء، لافتًا إلى أن الهيئة تعاملت بشكل فورى وسريع مع الحادث الذى لم يكن به أى خسائر فى الأرواح.



وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا:"نتمنى أن تتوقف حوادث القطارات بشكل نهائى حتى لا يضخم البعض من هذه الحوادث ويحاول أن يستهدف مصر من خلالها..عانينا طيلة الـ30 عام الماضية من نزيف حوادث القطارات، وكان يسمى "نزيف الدم على القضبان".



وأشار "الإبراشى"، إلى أن الدولة الآن تولى أهمية قصوى لهذا الملف وتعمل على تطوير هيئة السكك الحديدية وإدخال التكنولوجيا فيها من أجل تقليل التدخل البشرى، والحفاظ على أرواح المواطنين.