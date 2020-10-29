البورصة الأمريكية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:48 م
بوابة الفجر
Advertisements
واصلت البورصة الأمريكية التعافي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، وبدأت رحلة الصعود في المستهل بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 33.1 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات.

كما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت بوتيرة حادة في جلسة الأربعاء حيث فقد "داو جونز" أكثر من 900 نقطة مع مخاوف الموجة الثانية لوباء كورونا بعد زيادة قياسية للإصابات.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 139.2 نقطة عند مستوى 26659.1 نقطة.

في حين ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.2 بالمائة إلى 3310.1 نقطة، كما صعد "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.6 بالمائة إلى 11185.5 نقطة.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

"كاف" يحسم موعد مباراة الزمالك والرجاء خلال ساعات

منذ ساعة و 14 دقيقة

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ حوالي 3 ساعات

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

التعاون السعودي يطلب ضم ساسي.. واللاعب يرد

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

03:55 م

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

08:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه