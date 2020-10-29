البورصة الأمريكية تواصل التعافي بنهاية التعاملات

واصلت البورصة الأمريكية التعافي بنهاية التعاملات اليوم الخميس، وبدأت رحلة الصعود في المستهل بعد أن كشفت بيانات اقتصادية عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 33.1 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات.





كما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.





وكانت الأسهم الأمريكية تراجعت بوتيرة حادة في جلسة الأربعاء حيث فقد "داو جونز" أكثر من 900 نقطة مع مخاوف الموجة الثانية لوباء كورونا بعد زيادة قياسية للإصابات.





وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 139.2 نقطة عند مستوى 26659.1 نقطة.



