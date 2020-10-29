الإتصالات يتعاقد مع مهاجم الأمير لمدة ثلاث مواسم

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:24 م
بوابة الفجر
لؤي ماجد
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أعلن نادي المصرية للاتصالات، تعاقده مع المهاجم النيجيري سليماني ادينكا لمدة ثلاث مواسم قادماً من شباب الأمير أحدى أندية المجموعة التاسعة بالقسم الثالث.

جاء توقيع اللاعب للنادي، عقب اشادة هاني العقبي المدير الفني للفريق بالقوة الجسمانية وبالقدرات الهجومية للاعب، وجاء التوقيع في حضور أحمد كمال سلطان مدير التعاقدات بالنادي.

يذكر أن الإتصالات قد انهى موسمه بالقسم الثالث، محتلا وصافة المجموعة الخامسة برصيد 65 نقطة، بعد صراع قوي بينه وبين الدخان على الصعود للقسم الثاني.

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