بعد سقوط عربتين.. "السكك الحديدية" تشكيل لجنة لمعاينة حادث قطار "الإسكندرية-بورسعيد"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:23 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن حادث قطار "الإسكندرية بورسعيد"، وقع في منطقة عمل يتم تعديل نظم الإشارات في تلك المنطقة، معقبًا:"نقلل تدخل العامل البشري في نظم الإشارات حتى نتفادى الخطـأ البشري".

وأضاف، "رسلان" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تم الفور التعامل مع الحادث ونقل الركاب الذين كانوا في العربتين اللتين سقطتا من على القضبان، متابعا: "والقطار على وصول لمحطة الإسماعيلية.. وما يهمنا هو استكمال المسافرين لرحلاتهم".

وأكد "رسلان"، شكلنا لجنة فورية لمعاينة موقع الحادث على أعلى مستوى من أجل الوقوف على أسباب الحادث وعمل تقرير بذلك، مشددًا على أنه جارٍ تطوير منظومة السكك الحديدية في مصر الآن.

وكانت أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه أثناء مسير قطار ٥٧٣ سياحي الإسكندرية بورسعيد بعربات ثانيه عادية وثانية مكيفة، وبعد قيامه من محطة طنطا طريق خط طنطا/الزقازيق/بورسعيد سقطت عربتان من العربات المكيفة وبدون أية اصابات. 

وعلى الفور تم فصل العربات الثانية العادية من الجزء الأمامي من القطار واستمر مسيره لمحطة الزقازيق بتجاوز ٣٠ دقيقة وسيتم ضم عربات مكيفة من محطة الزقازيق واستمرار القطار لمحطة وصوله بورسعيد. 

وتم الدفع بالآلات والمعدات لإعادة العربتين على القضبان واعداد المسارات البديلة للقطارات بين محطتي طنطا والسنطة علي خط طنطا/السنطة/زفتي/الزقازيق. وتعتذر الهيئة للسادة مستقلي القطار عن التأخير الناتج عن هذا الحدث العارض، هذا وقد تم تشكيل لجنة فنية للوقوف علي أسباب سقوط عجل العربتان من تشكيل القطار.

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