محمد ثروت ينشر صورته هو وزوجته من مهرجان الجونة ويعلق ممازحاً "لما تكونوا أنتو الأتنين بتقروا مجلة ميكي"

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان محمد ثروت، جمهوره بصورة جديدة له برفقة زوجته ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر الثنائي من مهرجان الجونة السينمائي أمس، وعلق ثروت ساخراً وكتب: "لما تكونوا أنتم الأتنين بتقروا مجلة ميكي".


وشارك محمد ثروت، فى مسلسل "اللعبة" وعرض المسلسل في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه لذلك قرر صناع العمل تقديم جزء ثاني من المسلسل.


ويشارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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