لمنيا يضم حارس مرمى استعدادا للموسم الكروي الجديد

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
سالم خليل
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نجح مجلس إدارة نادي المنيا برئاسه المحاسب عاطف عبدالجابر، من التعاقد مع اللاعب أحمد سعيد الشهير بابورتيبه وذلك من أجل تدعيم الفريق المنياوي في الموسم الكروي الجديد 2020\2021.

وفي تصريحاته للفجر قال شديد قناوي المدير الفني للمنيا بأن اللاعب قد وقع للفريق المنياوي ، قادما من فريق من فريق النصر للتعدين ، مشيرا إلى أن اللاعب من مواليد 97.

ويذكر أن نادي المنيا قد انهي الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 32 نقطة، بعد أن حقق 9 انتصارات، و 5 تعادلات ، و8 هزائم

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