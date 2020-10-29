حمدي رزق: فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية سيكون نكبة على مصر (فيديو)

قال الإعلامي حمدي رزق، إن الصراع الضاري في الانتخابات الأمريكية بين الفيل والحمار أو الحزبين الديمقراطي والجمهوري وبايدن وترامب.





وأضاف رزق، خلال تقديم برنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن فوز بايدن سيكون نكبة على مصر وسيكون تعبير باهت لهيلاري وتعبير أكثر سخافة لأوباما.





وتابع، أن بايدن طرطور أوباما واستبن هيلاري وسنعود لنظرية الفك والتركيب وسيعطي قبلة الحياة لتنظيم الإخوان بعكس ترامب الذي يحد نشاط الجماعة الإرهابية.





وقال الخبير في الشئون الأمريكية، السفير مسعود معلوف، إنّ "استطلاعات الرأي" تعطي فكرة عامة عن التوجه العام للناخب الأمريكي، ولكنها لا تعطي نتيجة للتصويت، مؤكدًا أنّ الناخب قد اتخذ قراره في اختيار ترامب أو اختيار بايدن.





وأشار الخبير في الشئون الأمريكية، خلال لقائه قناة الغد، إلى أنّ "استطلاعات الرأي" في الانتخابات الأمريكية لا تعكس النتائج الواقعية ولا يمكن التعويل عليها، موضحًا أنّ النتيجة النهائية ستكون بفوز المرشح بأكثر من نصف سكان الولاية وذلك عبر المجمع الانتخابي.





وتتجه الأنظار إلى الانتخابات الأمريكية في ظل احتدام المنافسة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، وسط استطلاعات رأي ترجع كفة مرشح عن عن مرشح.





وأدلى أكثر من 74 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر للانتخابات، وهو ما يتجاوز نصف إجمالي الناخبين في انتخابات 2016.





وصوت 49 مليون ناخب بالبريد، بينما أدلى 25 مليون ناخب بصوته شخصيا.





وبدوره أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته مبكرا في ويلمين غتون بولاية ديلاوير عقب خطاب مقتضب حول وباء كورونا.



