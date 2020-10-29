زينب غريب تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة فى مهرجان الجونة السينمائي





وظهرت زينب، بالصورة من مهرجان الجونة السينمائي مرتدية فستان طويل باللون الأحمر، ولم تتكلف فى وضع الإكسسوارات واكتفت بإرتداء عقد فضي ، ومن الناحية الجمالية وضعت ميكب هادئ يبرز جمال ملامحها.





وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد ، وظهر عدد من النجوم في حفل افتتاح مهرجان الجونة هذا العام بمظهر جرئ ومتألق.





والجدير ذكره أن آخر أعمال زينب غريب مسلسل "100 وش" وتم عرضه بالموسم الرمضاني الماضي وهو بطولة آسر ياسين، نيللى كريم، مصطفى درويش، علا رشدى، اسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

شاركت الفنانة زينب، غريب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".