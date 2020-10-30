وزارة الحج: كافة المسلمين مرحب بهم لأداء مناسك العمرة

قال محمد إسماعيل، رئيس قطاع تخطيط الأداء بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة تبدأ في استقبال المعتمرين من الخارج يوم الأحد المقبل.





وأضاف "إسماعيل"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك خطة دقيقة بشأن الدول التي تنطبق عليها إجراءات العمرة مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن العمرة هدفها الحفاظ على صحة الإنسان.



