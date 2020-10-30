وزارة الحج: كافة المسلمين مرحب بهم لأداء مناسك العمرة

وزارة الحج: كافة المسلمين مرحب بهم لأداء مناسك العمرة
الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:47 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد إسماعيل، رئيس قطاع تخطيط الأداء بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة تبدأ في استقبال المعتمرين من الخارج يوم الأحد المقبل.
وأضاف "إسماعيل"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك خطة دقيقة بشأن الدول التي تنطبق عليها إجراءات العمرة مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن العمرة هدفها الحفاظ على صحة الإنسان.
وأكد رئيس قطاع تخطيط الأداء بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن تقديم شهادة فحص تضمن عدم معاناة المعتمر من كورونا أهم شروط العمرة لافتا إلى اشتراطات وإجراءات دقيقة بشأن السكن والتنقل في موسم العمرة، لافتا إلى أن كافة المسلمين في بقاع العالم مرحب بهم لأداء مناسك العمرة طالما انطبقت عليهم الشروط والإجراءات الاحترازية موضحا أن شروط أداء مناسك العمرة شارك في وضعها عدد من الوزارات والجهات.
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