وزارة الحج: كافة المسلمين مرحب بهم لأداء مناسك العمرة

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 03:47 ص
أرشيفية
أرشيفية
كـسـاب أحـمـد
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قال محمد إسماعيل، رئيس قطاع تخطيط الأداء بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، إن المملكة تبدأ في استقبال المعتمرين من الخارج يوم الأحد المقبل.

وأضاف "إسماعيل"، في مداخلة عبر تطبيق "سكايب" لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن هناك خطة دقيقة بشأن الدول التي تنطبق عليها إجراءات العمرة مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن العمرة هدفها الحفاظ على صحة الإنسان.

وأكد رئيس قطاع تخطيط الأداء بوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، أن تقديم شهادة فحص تضمن عدم معاناة المعتمر من كورونا أهم شروط العمرة لافتا إلى اشتراطات وإجراءات دقيقة بشأن السكن والتنقل في موسم العمرة، لافتا إلى أن كافة المسلمين في بقاع العالم مرحب بهم لأداء مناسك العمرة طالما انطبقت عليهم الشروط والإجراءات الاحترازية موضحا أن شروط أداء مناسك العمرة شارك في وضعها عدد من الوزارات والجهات.

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