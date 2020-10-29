بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:53 م
ختام بطولة القليوبية للكاراتيه
ختام بطولة القليوبية للكاراتيه
الفجر الرياضي
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اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي تحت شعار "صحتك في الرياضة" وبرعاية مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتيه التقليدي  برئاسة رامي المكاوي والدكتور أشرف علي حسين عضو مجلس الإدارة وعوني قنديل رئيس المعهد الدولي للصحافة وعلوم الأخبار واللواء أركان حرب جمال الطحلاوي المدير التنفيذي للإتحاد  ومحمد بدر المدير الإدار، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بمركز شباب "بيجام" برئاسة المهندس سمير كامل. 

وشهدت البطولة مشاركة أعداد كبيرة جدًا من اللاعبين واللاعبات تعدى الـ400 لاعبًا ولاعبة وسط منافسة قوية من الجميع بمختلف الأعمار السنية بالمسابقات غير التلامسيه "الكاتا الفردي والكاتا الجماعي" بنين وبنات في المراحل السنية من 6 سنوات حتي 21 سنة ومنافسات ذوي القدرات الفائقة والتي شارك فيها 28 لاعبا ولاعبة استعداداً لبطولة كأس مصر في مارس 2021.

وعقب ختام المنافسات تم توزيع الجوائز والهدايا التذكاريه على الفائزين في جميع المسابقات وسط احتفالية كبيرة وفرحة أولياء الأمور بفوز أبنائهم ووفقا للإجراءات الاحترازية في في ظل جائحة كورونا.

وأشاد الحضور بمستوى البطولة والتنظيم الرائع ووجهوا الشكر لمدير البطولة أيمن يونس ومنظمي البطولة دكتورمحمد فوزي علي وسنسي شريف عبد النبي، كما اعرب مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتية التقليدي عن شكره لمجلس إدارة مركز شباب بيجام برئاسة المهندس سمير كامل والمدير التنفيذي جمال حنفي.



بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي
بالصور.. توزيع الجوائز والهدايا في ختام بطولة القليوبية للكاراتيه التقليدي

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