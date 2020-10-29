الشرطة الفرنسية تكشف هوية المشتبه به التونسي في هجوم نيس

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال مصدر أمني تونسي وكذلك مصدر بالشرطة الفرنسية إن المشتبه به التونسي في هجوم نيس هو إبراهيم العويساوي، وذلك وفقا لما أوردته شبكة "روسيا اليوم".


أفادت شبكة روسيا اليوم ، مساء اليوم الخميس، أن منفذ العملية الإرهابية في مدينة نيس، التي راح ضحيتها 3 أشخاص، مهاجر غير شرعي يحمل الجنسية التونسية.

 

ومن جانبه، أعلن النائب عن منطقة نيس إيريك سيوتي، أن منفذ اعتداء نيس تونسي الجنسية وصل حديثا إلى فرنسا عبر جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

 

 

وقال سيوتي في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لقد طلبت للتو من ماكرون خلال اجتماع في نيس تعليق جميع قوانين الهجرة واللجوء، خاصة على الحدود الإيطالية".

 

 

ولقي 3 أشخاص مصرعهم خلال هجوم إرهابي قرب كنيسة نوتردام في مدينة نيس، وهم امرأة تبلغ من العمر 70 عاما كانت معتادة على زيارة الكنيسة، وقد تم قطع رأسها، ورجل يبلغ من العمر حوالي 45 عاما، وامرأة تبلغ من العمر حوالي 30 عاما، توفيت متأثرة بجراحها في حانة قريبة من موقع الهجوم.

 

 

وتم نقل المهاجم إلى المستشفى بعد إصابته بطلق ناري من قبل رجال الشرطة، فيما أفاد شهود عيان بأنه ظل يردد "الله أكبر" طول الطريق.

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