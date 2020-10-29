محافظ كفر الشيخ: رصف شوارع القرى ببلاط الإنترلوك لسهولة فكه وتركيبه (فيديو)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن شوارع قرى المحافظة كانت تشهد حالة سيئة كما أن هناك صعوبة كبيرة في رصفها لأنها طرق رملية وطينية كما يصعب دخول معدات الرصف الثقيلة إلى الشوارع الضيقة مما دفعنا لرصف طرق القرى بالإنترلوك. 

وتابع، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "بلاط الإنترلوك، سهل فكه وتركيبه إضافة إلى امتصاص المياه، وبدأت التجربة بقرى مطوبس، وسيتم تعميمها، مما سيغير وجه الحياة بالقرى".

وأضاف: "يساعد بلاط الإنترلوك في الاصلاحات الداخلية بالقرى سواء في المياه أو الصرف الصحي لسهولة فكة وتركيبة ويعد البديل الأفضل للرصف بالأسفلت".

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