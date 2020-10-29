جمال نور الدين يوضح أهمية محور كفر الشيخ-دسوق (فيديو)

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن تكلفة طريق كفر الشيخ دسوق المزدوج بلغت مليار و26 مليون جنيه، لافتا إلى أن هذا المحور سيحدث انفراجة كبيرة في أزمة الزحام المروري داخل مدينة كفر الشيخ.





وتابع، خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "نقوم بإنشاء محاور لربط قرى المحافظة بالمحافظات الأخرى، من بينهما الطريق الدائري الشرقي تحت رعاية جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان والطريق الدائري الغربي تحت إشراف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية".



