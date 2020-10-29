قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،: "لن نستسلم للصين، ويجب أن نستغل كل قدراتنا"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وأشار "ترامب"، خلال مؤتمر انتخابي، إلى أن الولايات المتحدة حققت أعلى ناتج محلي خلال فترة رئاسته، متابعًا: "سننتهي قريبًا من بناء الجدار مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين".



