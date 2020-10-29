ترامب: لن نستسلم للصين.. ويجب أن نستغل كل قدراتنا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:35 م
أمنية فوزي
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،: "لن نستسلم للصين، ويجب أن نستغل كل قدراتنا"، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

وأشار "ترامب"، خلال مؤتمر انتخابي، إلى أن الولايات المتحدة حققت أعلى ناتج محلي خلال فترة رئاسته، متابعًا: "سننتهي قريبًا من بناء الجدار مع المكسيك لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين".

وشدد على أن التصويت للجمهوريين في الانتخابات سيحافظ على النجاح الذي حققته الولايات المتحدة.

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