برشلونة يحدد بديل ديباي

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة الإسباني حدد بديل لصفقة الدولي الهولندي ممفيس ديباي نجم هجوم أولمبيك ليون الفرنسي.





وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة سيحاول التعاقد مع دونيل مالين نجم هجوم آيندهوفن في حال فشله في التعاقد مع ديباي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة حاول التعاقد مع ديباي في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ولكن مسئولي النادي الكتالوني لم يلبوا طلبات ليون المادية علمًا بأن النجم الهولندي ينتهي عقده في صيف 2021.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن مالين البالغ من العمر 21 عامًا يلعب في صفوف آندهوفن منذ 2017 وخاض مع الفريق الهولندي حتى الآن 80 مباراة وسجل 33 هدفًا وصنع 16 هدف آخرين وينتهي عقده في 2024.











