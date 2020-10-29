الكهرباء: العدادات الكودية لن تعطي شرعية لصاحب العقار

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن نظام ممارسات الكهرباء يعرض صاحب العقار أو الوحدة السكنية إلى تحرير محضر سرقة تيار كهرباء تصل الغرامة إلى 200 ألف جنيه.



وتابع خلال مداخلته الهاتفية التي أجراها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، نظام الممارسة كان عبارة عن قيمة تقديرية لاستهلاك المواطن بالإضافة إلى غرامة، مناشد المواطنين ضرورة تقديم طلبات التحويل إلى نظام العدادات الكودية تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.



تابع العدادات الكودية تؤمن تغذية العقار بشكل سليم طبقا للمواصفات والقياسات الفنية تجنبا لحدوث مشاكل ويتم احتساب الاستهلاك طبقا للأسعار المعلنة بخلاف نظام الممارسة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن تركيب العدادات الكودية لن يعطي قانونية أو شرعية للوحدة السكنية أو العقار، لافتا أنه يجب تقنين وضع العقار طبقا للقانون التصالح في مخالفات البناء.

