محمد موسى: المال السياسي فشل في إفساد الانتخابات البرلمانية

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الإعلامي محمد موسى إن المال السياسي فشل في إفساد الانتخابات البرلمانية لافتا أن دور وسائل الإعلام المختلفة معاونة أجهزة الدولة التنفيذية في القضاء على هذا الفساد. 

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، محاولات بعض رجال الأعمال لإفساد انتخابات مجلس النواب تحطمت علي صخرة إصرار المواطن المصري العظيم الذي اختار من يمثله بالبرلمان.

تابع، المال السياسي كان حاضر بقوة في دائرة بولاق الدكرور، وبعد أن كانت نتيجة انتخابات النواب الإعادة بين النائب محمد إسماعيل ومرشحين آخرين إلا أن الأمور تغيرت بشكل غريب يدعو للشك موضحا أن النائب محمد إسماعيل تقدم بطلب لإعادة فرز الأصوات من جديد.

وأشاد "موسى" بالتوعية الإعلامية، مؤكد أنها كانت علي مستوي المسئولية، مضيفا: "دلوقتي بنتحمل مسئوليتنا كإعلام وطني مساند للدولة المصرية في مواجهة أباطرة الفساد اللي بيسموا نفسهم رجال أعمال وهما كل ثراوتهم مشكوك في طرق تكوينها فيه اللي اشتغل في بيع الأثار بعد ما كان بيشيل بالأروانة وفيه اللي بيمشي شغله في المقاولات مثلًا".

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