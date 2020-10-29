محمد موسى يعرض مأساة 5 قرى بالشرقية خارج نطاق الخدمة

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:29 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements
عرض الإعلامي محمد موسى مأساة 5 قرى بمركز الحسنية، محافظة الشرقية، خارج نطاق الخدمة، وهم قرية جمعان والبراكسه والستين وأبو ليل والعوايضة.

وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هذه القرى الخمس تعاني الفقر المدقع لا يوجد فيها طرق ولا مدراس ولا مياه شرب ولا صرف صحى والطرق المؤدية للقرى لا يصلح للاستخدام الآدمي.

وناشد "موسى" الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النظر إلى هذه القرى بعين العطف والإنصاف، قائلا: ياسيادة المحافظ أهم ما يميزك أنك راجل في الشارع طول الوقت وبتابع أحوال المواطنين عن قرب والخدمات في الشرقية بتطور علي إيدك بشكل واضح الناس دي محتاجين منك زيارة لهذه القري للوقوف على كل الأمور عشان مشاكلهم تتحل".

أخبار تهمك

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 21 ساعة

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 7 ساعات

سبب تأجيل نصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

03:55 م

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

08:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه