محمد موسى يعرض مأساة 5 قرى بالشرقية خارج نطاق الخدمة

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عرض الإعلامي محمد موسى مأساة 5 قرى بمركز الحسنية، محافظة الشرقية، خارج نطاق الخدمة، وهم قرية جمعان والبراكسه والستين وأبو ليل والعوايضة.



وقال موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، هذه القرى الخمس تعاني الفقر المدقع لا يوجد فيها طرق ولا مدراس ولا مياه شرب ولا صرف صحى والطرق المؤدية للقرى لا يصلح للاستخدام الآدمي.



وناشد "موسى" الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النظر إلى هذه القرى بعين العطف والإنصاف، قائلا: ياسيادة المحافظ أهم ما يميزك أنك راجل في الشارع طول الوقت وبتابع أحوال المواطنين عن قرب والخدمات في الشرقية بتطور علي إيدك بشكل واضح الناس دي محتاجين منك زيارة لهذه القري للوقوف على كل الأمور عشان مشاكلهم تتحل".

