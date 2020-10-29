سكان "زهرة المدينة" بالنزهة يستغيثون بمحافظ القاهرة لتخفيض قيمة التصالح (فيديو)

عرض الإعلامي محمد موسى، استغاثة سكان تقسيم زهرة المدينة التابع لحي النزهة، باللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، من خطأ في التقييم وإخفاق في التقدير من قبل اللجنة التي ساوت بين مربعهم السكني ومربعات الحجاز وعمار بن ياسر وعبد الحميد بدوي وشيراتون رغم الفارق الكبير في قيمة الوحدات السكنية بين مربعهم بمتفرعاته وتلك المربعات بمتفرعاتها.





وقال موسى، خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم: "لا يمكن أن نأخذ بأن هذا المربع بات مليئا بالمصدرين والمستوردين والمحلات التجارية وهي نفسها نقطة أساءت كثيرا لمربعهم السكني وتسببت في هبوط حاد وركود بالنسبة لقيمة وحداتهم السكنية".





وتابع الأهالي في شكواهم: "حضرة المحافظ المواطنين لا يملكون غير وحداتهم السكنية التي يعلم الله وحده كيف تحصلوا عليها وماذا أنفقوا وباعوا كي يضمنوا لأسرهم مأوى يحفظ كرامتهم في وطنهم".



