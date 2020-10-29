محمد موسى: محافظ البحر الأحمر يعمل على قدم وساق للنهوض بالمحافظة (فيديو)

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:27 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي محمد موسى، إن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، رجل نشيط ويعمل على قدم وساق من أجل النهوض بالمحافظة في جميع المجالات.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه تفاجأ أن الغردقة وهي عاصمة المحافظة كان الصرف الصحي بها متعطلا لمدة تزيد عن 20 عاما، لكن اللواء عمرو حنفي أنهى تلك المشكلة خلال 6 أشهر فقط.

وتابع: المحافظ عمرو حنفي هو رجل المهام الصعبة، فهو دائما ما يتابع مشكلات المحافظة، وكذلك المشروعات القومية التي تتم بها، مثل مشروع الإسكان الذي يتم في رأس غارب وغيرها من مناطق المحافظة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد موسى محافظ البحر الأحمر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 7 ساعات

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 7 ساعات

سبب تأجيل نصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ أقل من ساعتين

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 9 ساعات

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

03:55 م

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

08:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه