محمد موسى: محافظ البحر الأحمر يعمل على قدم وساق للنهوض بالمحافظة (فيديو)
الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:27 م
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي محمد موسى، إن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، رجل نشيط ويعمل على قدم وساق من أجل النهوض بالمحافظة في جميع المجالات.
وأضاف، خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنه تفاجأ أن الغردقة وهي عاصمة المحافظة كان الصرف الصحي بها متعطلا لمدة تزيد عن 20 عاما، لكن اللواء عمرو حنفي أنهى تلك المشكلة خلال 6 أشهر فقط.
وتابع: المحافظ عمرو حنفي هو رجل المهام الصعبة، فهو دائما ما يتابع مشكلات المحافظة، وكذلك المشروعات القومية التي تتم بها، مثل مشروع الإسكان الذي يتم في رأس غارب وغيرها من مناطق المحافظة.
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