جامعة جازان تدرب 5 آلاف معلم على التعليم الإلكتروني

أعرب الدكتور مرعي بن حسين القحطاني رئيس جامعة جازان، عن اعتزازه بمشاركات الجامعة في دعم وإثراء تجربة المملكة في التعليم الإلكتروني الذي أشادت به 6 منظمات وجهات عالمية، عبر دراستين أكدتا تميز وقوة التجربة السعودية في سرعة الاستجابة وتعدد الخيارات والتحسين المستمر للتعليم خلال جائحة كورونا, مؤكداً أن الجامعة ستواصل أداء دورها ورسالتها في نشر المعرفة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك بمناسبة انتهاء عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات بجامعة جازان، من تدريب ما يزيد عن 5000 معلم ومعلمة من منسوبي إدارتي تعليم جازان وصبيا، وذلك في ضوء مبادرة الجامعة في مجال التعليم الإلكتروني.

وأفاد عميد عمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات الدكتور إبراهيم بن أحمد غاشم أن الجامعة تعتمد أعلى المعايير دولياً في مجالات التدريب الإلكتروني بكوادر مؤهلة ومدعومة بالمعرفة الأكاديمية والمهارات العلمية في مجال التعليم الإلكتروني.

وأوضح الدكتور غاشم أن البرامج التدريبية تضمنت مجموعة من الحقائب التدريبية التي قدّمت للمتدربين وتنوعت في موضوعاتها التي غطت جوانب ومهارات تدريبية في التعليم الإلكتروني الناجح، منها التدريب على مهارات التدريس عن بعد، ومهارات استخدام Microsoft Teams، إضافة إلى مهارات التقويم الإلكتروني الناجح من خلال الأسس والأدوات والتطبيقات.