تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش بالدوري العام.





ومن المنتظر أن يدخل الجنوب إفريقي، بتشكيل أغلبه من العناصر الاحتياطية بعد حسم مسابقة الدوري المصري، وإراحة الأساسيين قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.





ويرغب موسيماني، في الحفاظ على لاعبيه من الإجهاد أو التعرض للإصابات قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له الشهر المقبل.





ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، مساء يوم السبت المقبل على ملعب النادي الجديد بمدينة السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز.





ومن المقرر أن يكون تشكيل الأهلي كالآتي:-





حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، أيمن أشرف.

خط الوسط: أليو ديانج، عربي بدر، حسين الشحات، حمدي فتحي.

خط الهجوم: أليو بادجي، جيرالدو



