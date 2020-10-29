رنا رئيس تبهر جمهورها بجمالها من مهرجان الجونة السينمائي





وظهرت ياسمين، بالصورة بضحكة عفوية من مهرجان الجونة السينمائي، أنيقة وجميلة كعادتها مرتدية فستان باللون الأبيض، وعلقت قائله: "دع ابتسامتك تشرق من السجادة الحمراء".





وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.





والجدير ذكره أن رنا رئيس تشارك في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل "نجيب زاهى ذركش" مع الفنان يجيى الفخراني، والمسلسل قد انطلاق تصويره منذ أسبوعين فى أحد مولات مدينة 6 أكتوبر، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الكوميدى لايت.





والمسلسل يشارك في بطولته نخبة من النجوم منهم أنوشكا، رامز أمير، إسلام إبراهيم، وكريم عفيفي، وتأليف عبد الرحيم كمال.





ويُعد مسلسل "نجيب زاهى ذركش" التعاون الخامس الذى يجمع عبد الرحيم كمال مع الفنان يحيى الفخراني، بعد تقديمهم مسلسلي "شيخ العرب همام"، "الخواجة عبد القادر"، "دهشة"، و"ونوس".





وفي سياق آخر، شاركت رنا رئيس مؤخرًا في مسلسل "الحرامي"، وهو بطولة بيومي فؤاد، أحمد داش. رانيا يوسف، والمسلسل تم عرضه مؤخرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".