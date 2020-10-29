مدرب إيطاليا: آسف جداً لرؤية بالوتيلي في هذه الظروف الصعبىة

أعرب روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، عن حزنه لعدم انتقال المهاجم ماريو بالوتيلي، لأي فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وقال مانشيني الذي سبق له الإشراف على تدريب بالوتيلي في فريقي إنتر ميلان ومانشستر سيتي الإنكليزي "أنا حقاً آسف جداً لرؤيته في هذه الظروف. في الثلاثين من عمره، لا يزال في نضجه الفني الكامل ومن الممكن أن يكون مفيدًا جداً لمنتخب إيطاليا".





وأضاف في مقابلة مع صحيفتي "كورييري ديلو سبورت" و"توتوسبورت": "أتمنى له الأفضل وأتمنى أن تحصل له بعض الأمور الجيدة في مسيرته".





وانضم بالوتيلي صيف العام الماضي من مرسيليا الفرنسي إلى بريشيا، نادي المدينة التي نشأ فيها مع والديه بالتبني، إلا أنه لم يرتق إلى مستوى التطلعات.





وكان مانشيني حث بالوتيلي في حزيران/يونيو الماضي على "الاستيقاظ" قبل أن يدمّر مسيرته الاحترافية، بقوله في حديث تلفزيوني "قلت له ألف مرة إنه يهدر موهبة كبيرة. أحببت ماريو منذ أن كان صغيراً وقام بأمور رائعة. لديه بنية جسدية خارقة، سرعة، تقنية، وبعمر الثلاثين لا يزال في منتصف مسيرته"، مضيفاً "آمل أنه يستيقظ في يوم من الأيام ويتغيّر".



