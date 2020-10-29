إنبي يرفض رحيل بديل أحمد فتحي للأهلي





انتهت قصة أحمد فتحي الظهير الأيمن الأسطوري للنادي الأهلي، مع القلعة الحمراء عقب إعلان مسؤولي بيراميدز التعاقد معه بداية من الموسم الكروي الجديد.





بديل أحمد فتحي في الأهلي





ومن المقرر أن يخوض أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي آخر مباراة له مع الفريق الأحمر يوم السبت المقبل أمام طلائع الجيش في ختام مباريات بطولة الدوري العام، علي أن ينتقل بعدها لفريقه الجديد بيراميدز.





من جانبه طلب مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار لإنبي إلا أن الأخير أفسد الأمر بتفعيل بند تجديد استعارة اللاعب لمدة موسم جديد.





واتفق الأهلي مع إدارة النجوم علي ضم كريم فؤاد بداية من الموسم بعد المقبل عقب انتهاء إعارته بشكل كامل لإنبي ، وذلك مقابل 12 مليون جنيه.





التحرك لضم كريم فؤاد جاء بناءا على توصية لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح، الذي رأت أن الاعب مناسب للقلعة الحمراء.



