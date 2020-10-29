مواعيد مباريات الجولة السابعة في الدوري الإنجليزي الممتاز





يفصلنا ساعات قليلة عن إنطلاق الجولة السابعة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2020/2021.





وتنطلق منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز غدا الجمعة بلقاء ولفرهامبتون ضد كريستال بالاس على استاد مولينيو.





بينما ستلعب يوم بعد غدا السبت ثلاث مباريات أخرى ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أهمهم مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد ومباراة شيفيلد يونايتد ضد مانشستر سيتي.





أما يوم الأحد فسوف تلعب أربع مباريات من الجولة ذاتها من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أهمها مباراة مانشستر يونايتد وارسنال.





وتنتهي منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الإثنين المقبل بأخر مباراتين في الجولة اهمهما لقاء ليدز وليستر سيتي.



