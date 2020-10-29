أسعار النفط تسجل أدنى تسوية منذ يونيو بالختام

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 09:16 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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سجلت أسعار النفط أدنى مستوى منذ أول يونيو في نهاية التعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الطلب على الخام.

وارتفعت أسعار الخام في التعاملات المبكرة مستفيدةً من وقف الإنتاج في خليج المكسيك بسبب إعصار "زيتا" لكنها عاودت إلى النطاق الأحمر مرة أخرى.

وتأتي خسائر النفط مع هلع المستثمرين من الموجة الثانية للوباء حيث قررت ألمانيا وفرنسا تشديد قيود الإغلاق والتباعد الاجتماعي لمواجهة زيادة إصابات كورونا.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" تسليم ديسمبر  بنحو 3.3 بالمائة إلى 36.17 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطا منذ 1 يونيو  الماضي.

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم ديسمبر  بنسبة 3.6 بالمائة إلى 37.72 دولار للبرميل.

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