حاسس أنى جيت مهرجان الجونة غلط.. هكذا مازح رامز أمير جمهوره

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:53 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شارك الفنان رامز أمير، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر رامز بالصورة من أمام حمام السباحة وهو يمارس بعض الحركات الغريبة. 


وعلق رامز على الصورة ممازحاً وكتب: يا جماعة أنا حاسس إنى جيت مهرجان الجونة غلط. 


يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.


ويشار إلى أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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