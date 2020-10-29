محمود الليثي يغازل جمهوره بصورة جديدة من مهرجان الجونة السينمائي





وظهر محمود بالصورة بكامل لياقته البدنية من مهرجان الجونة، مرتدي چاكت باللون البيچ ونسق مع بنطلون أبيض، وعلق قائلاً: "مهرجان الجونة".





وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.





يذكر أن آخر أعمال محمود مسلسل "مملكة إبليس"من تأليف محمد أمين راضى، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجناينى. ومن بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبرى فواز، كريم قاسم، إيمان العاصى، نانسى السيد، أسماء جلال، خالد أنور.

شارك الفنان محمود الليثي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".