محمود الليثي يغازل جمهوره بصورة جديدة من مهرجان الجونة السينمائي

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:47 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شارك الفنان محمود الليثي، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمود بالصورة بكامل لياقته البدنية من مهرجان الجونة، مرتدي چاكت باللون البيچ ونسق مع بنطلون أبيض، وعلق قائلاً: "مهرجان الجونة".


وينتظر الفنانين مهرجان الجونة السينمائي، في كل عام ليظهرو بإطلالاتهم المتألقة والجريئة، وتعد هذه هي الدورة الـ4 من مهرجان الجونة السينمائي والتي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا المستجد.


يذكر أن آخر أعمال محمود مسلسل "مملكة إبليس"من تأليف محمد أمين راضى، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجناينى. ومن بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبرى فواز، كريم قاسم، إيمان العاصى، نانسى السيد، أسماء جلال، خالد أنور.

أخبار تهمك

عاجل .. قرر جديد من وزارة الكهرباء بخصوص التحويل إلى العداد"الكودي"

منذ حوالي 12 ساعة

سبب تأجيل نصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

8 دول كسرت حاجز المليون إصابة.. الموجة الثانية من كورونا تجتاح العالم

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

منذ أقل من ساعتين

مجددا.. الرئيس الفرنسي يهاجم الإسلام بعد هجوم نيس

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

منذ ساعة و 26 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام طلائع الجيش

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يعتذر عن مداخلته الهاتفية مع شوبير

منذ حوالي 21 ساعة

موعد مباراة الزمالك والرجاء الجديد في إياب دور نصف نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - إصابة جديدة لنجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

التفاصيل الكاملة حول الحادث الإرهابي في نيس

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضي منصور على قرار مركز التسوية والتحكيم

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:13 م

عاجل.. احتجاز مصريين في مطار أديس أبابا

عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

08:44 م

عاجل.. فرنسا تكشف هوية منفذ هجوم نيس

02:40 م

عاجل.. الكشف عن الموعد الجديد لنصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا

03:55 م

عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن

08:25 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه