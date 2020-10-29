مصطفى بكري: يجب دراسة نسبة العزوف عن المشاركة في الانتخابات (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020، التي انتهت يوم السبت الماضي شهدت ظواهر مهمة.





وأضاف، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة صدى البلد، أن المشاركة في الانتخابات كانت معقولة، موضحا أنه كان يتمني أن تكون نسبة المشاركة بشكل أكبر، مع ضرورة دراسة نسبة العزوف عن الانتخابات خاصة أن نسبة المشاركة يجب ألا تقل عن 50%.





وتابع، أن الشعب المصري مطالب بممارسة حقه الدستوري وعندما يقوم بالتصويت في الانتخابات فهو بذلك يختار الشخص الذي يريده ويمثله في البرلمان.





وطلب الإعلامي مصطفى بكري، من المواطنين التصويت في الإعادة واختيار من يمثلهم في البرلمان، حتى يمارسوا حقهم الدستوري الطبيعي حتى يكونوا طرفا فاعلا في هذا المجتمع ويكونوا جزءًا من العملية السياسية.





وأشار بكري، إلى استمرار وجود النعرات القبلية والاجتماعية في العديد من المناطق متمنيا الانتهاء من هذه النعرات واختيار الشخص الجيد، موضحا أن هناك حاجة لنواب برلمان قادرين على مواجهة التحديات الكبرى.





ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدعاية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.





١. تجرى انتخابات الإعادة بمجلس النواب بالخارج في الفترة من 21 لـ 23 نوفمبر، وفي الداخل يومي 23 و24 نوفمبر.





٢. وتبدأ الدعاية الانتخابية لجولة الإعادة، يوم 5 نوفمبر المقبل.





٣. وكذلك، تنطلق فترة الصمت الانتخابي في 18 نوفمبر.





٤. وفيما يخص الإنفاق للدعاية الانتخابية، لمرشحي الفردي 200 ألف جنيه.





وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، في مجموع مواده.





يصل عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين لـ 568 مع النص على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5 %.





يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعدا بالنظام الفردى، و284 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة.





وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدًا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (100) مقعدًا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.





ويتعين تضمين كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل، ثلاثة مترشحين من المسيحيين، مترشحين اثنين من العمال والفلاحين مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة، مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل.



