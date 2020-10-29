أمريكا تسجل أكثر من 81 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
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أعلن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس تسجيل 81.599 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.

 

وقالت المراكز الأمريكية في بيان اليوم الخميس، إن مجموع حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بلغت 8،834،393 حالة، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

 

وأضافت: أنه تم تسجيل 1،060 وفاة جديدة جراء الإصابة بكوفيد 19 خلال الساعات الأخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 227،045 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 43,760 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و100 ألف حالة وفاة، وأكثر من 32,155 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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