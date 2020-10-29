مصطفى شعبان يهنئ الأمة الإسلامية بالمولد النبوي الشريف





وكتب: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف ، صل الله عليه وسلم".





ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد فى شهر ربيع الأول.





والجدير ذكره أن مصطفى شعبان يشارك فى السباق الرمضاني المقبل لعام 2021 من خلال مسلسل "عش الدبابير" الذي يكتبه المؤلف الكبير سيد بشير، وإخراج أحمد خالد موسي.





مسلسل "عش الدبابير" يجمع بين عمرو سعد ومصطفى شعبان للمرة الأولى، حيث يقفان لأول مرة أمام بعضهما البعض فى عمل درامى، ويعكف المخرج أحمد خالد موسى حاليا على ترشيح بقية الأبطال، إذ أنه من المقرر أن يضم أكثر من نجم صف أول وعدد من ضيوف الشرف.





المسلسل يدور فى إطار اجتماعى شعبى، حول شخصين يواجهان صعاب كثيرة ويتحدان للخروج منها، بينما يتربص بهما شخص آخر بمثابة العدو لهما ويدخلان معا فى صراع كبير.





حرص الفنان مصطفى شعبان، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".