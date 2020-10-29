مصرع وإصابة 3 في حادث مروع على الصحراوي بقنا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:33 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين، اليوم الخميس، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الصحراوي الغربي.


تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور بدوي سعيد يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة عمارات ساويرس، على الطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2.

وقال مصدر بمرفق الإسعاف، إن الحادث أسفر عن مصرع عمر فاروق سليم، 44 عاما، وإصابة انطونيو ممدوح مغاريوس، 47 عاما، ومحمود كامل زكي محمد، 45 عاما، أمين شرطة، بسحجات وكدمات.

نقلت الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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