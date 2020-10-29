الراقصة دينا تهنئ الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:32 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرصت الفنانة والراقصة دينا، على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وكتبت: كل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى مولد خير الخلق سيدنا محمد رسول الرحمة ، صلوا عليه وسلموا تسليما. 


ويحتفل العالم الإسلامي بذكرى المولد النبوي الشريف، واتفق الفقهاء على أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وُلِد في يوم الاثنين، واتفقوا أيضًا أنه وُلد في عام الفيل، ورجَّح جمهور العلماء أنه ولد فى شهر ربيع الأول.


والجدير ذكره أن دينا، تستعد لفيلم "سقاط ونبيلة"، وهو بطولة أشرف عبد الباقي وأحمد فتحي وشريف أبو هميلة ومحمد فهيم وسامي مغاوري ومحمد عبد العظيم وتأليف عبد الفتاح كمال.

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