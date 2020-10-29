إبراهيموفيتش في رسالة لمتابعيه: لا تتحدى فيروس كورونا فأنت لست زلاتان

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:30 م
ابراهيموفيتش
ابراهيموفيتش
وكالات
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حرص السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب اي سي ميلان الإيطالي على توجيه رسالة لمتابعيه من خلال حملة ترويجية ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال النجم السويدي البالغ من العمر 39 عاماً، من فوق قمة ناطحة سحاب في ميلانو، عبر حساب إقليم "لومباردي" على إنستجرام، اليوم الخميس: "الفيروس تحداني وأنا فزت، لكنك لست زلاتان فلا تتحدى الفيروس".

وأضاف: "باستخدام حكمتك واحترامك للقواعد، مثل المسافات الاجتماعية وارتداء الكمامة، دائماً سنفوز".

ولم تظهر أي أعراض على النجم السويدي بعد أن جاءت عينة فحصه إيجابية في سبتمبر الماضي، قبل أن ينهي الحجر الصحي ويعود للعب في منتصف أكتوبر ، ليسجل هدفاً ليضمن الفوز لفريقه على إنتر ميلان 2-1 في "ديربي" ميلانو.

وسجل زلاتان 7 أهداف في 5 مباريات شارك بها هذا الموسم مع ميلان، الذي يتصدر ترتيب الدوري الإيطالي في الوقت الحالي.

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