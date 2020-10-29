موسيماني يقرر الدفع بـ«كهربا» أساسيًا أمام طلائع الجيش





قرر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، الدفع بمحمود كهربا في التشكيل الأساسي خلال مباراة طلائع الجيش المقبلة في الدوري المصري.





محمود كهربا يشارك أساسيًا أمام طلائع الجيش





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد طلائع الجيش السبت المقبل فى ختام مشوار بطل الدوري بالمسابقة المحلية.





ويتطلع موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، لمنح كهربا فرصة أطول من المشاركة لمدة مباراة كاملة تقريباً من أجل تجهيزه بشكل جيد للأرتباطات المقبلة وأهمها نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.





الجدير بالذكر أن كهربا شارك في مباراة الإياب أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث حل بديلاً بسبب معاناته من ألام في العضلة الخلفية التى حرمته من مباراة الذهاب أمام بطل المغرب.





ومن المقرر أن يشارك كهربا أساسيًا أمام طلائع الجيش، بالجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على حساب النيجيري جونيور أجاي.



