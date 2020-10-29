لتشجيعها على الكراهية والإرهاب.. مطالب فرنسية بحظر أبواق تركيا وقطر

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:24 م
فرنسا
فرنسا
وكالات
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طالبت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه تُطالب بحظر الأبواق القطرية والتركية ببلادها بعد هجوم إعلامي قطري تركي ضد باريس.

 

وأشارت قناة "مداد نيوز" إلى أنه لم تتوقف التدخلات التركية والقطرية عند حدود المنطقة فحسب بل طالت تلك التدخلات الهدامة التي تحض على الكراهية والإرهاب  العديد من الدول وآخرها فرنسا.

 

وطالبت عضو مجلس الشيوخ هذا الأمر بعد هجوم إعلامي قطري تركي ضد باريس بعد التحركات التي خاضها الرئيس ماكرون في أعقاب جريمة قطع رأس مدرس التاريخ "غوليه".

 

بالإضافة إلى ذلك، طالبت أمام البرلمان الحكومة بمزيد من الإجراءات لمحاصرة التطرف ومحاربة الجماعات المتطرفة وتعجبت من حملات قناة الجزيرة القطرية وقناة تي آر تي التركية.

 

فيما بعد استدركت أن هذا ليس بغريب على إعلام يدعم تنظيم الإخوان والجماعات المتطرفة ونادت بتطبيق قانون 30 سبتمبر 1986 الذي يدعو لمراقبة الخدمات المرئية وحظرها خاصة التي تحرض على الكراهية والعنف مثل ما حدث قبل 10 سنوات بعد حظر قناة حماس وقناة حزب الله فهل تحظر فرنسا الجزيرة وTRT؟‏

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