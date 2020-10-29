عاجل - الزمالك يقترب من صفقة القرن









فجر الإعلامي السعودي مبارك الشهري، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع النيجيري أحمد موسى لاعب النصر السعودي، خلال الفترة المقبلة.





وتحدث الشهري خلال ظهوره في برنامج الحصاد الرياضي على قناة "24 السعودية"، أن نادي النصر وقع مخالصة مع أحمد موسى، وأنهى اللاعب رحلته مع العالمي.





وأكد أن أحمد موسى أصبح قريب من التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.





وأشار الشهري، أن الزمالك قريب للغاية من التعاقد مع أحمد موسى، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض بداية الموسم المقبل.





وأوضح الشهري، أن بعد مخالصة أحمد موسى مع نادي النصر، أصبحت الأمور سهلة على نادي الزمالك للتوقيع مع أحمد موسى من حيث المقابل المادي.



