سبب تأجيل نصف النهائي والمباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:00 م
دوري ابطال افريقيا
دوري ابطال افريقيا
وكالات
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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، تأجيل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي كان مقررا إقامته يوم الأحد المقبل بين الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، بالإضافة إلى تأجيل المباراة النهائية.

وقال "كاف" عبر حسابه على تويتر: "بعد مناقشات مع الأندية وخبراء كاف بشأن إياب قبل النهائي، تقرر تأجيل مباراة الزمالك والرجاء".

وأضاف بيان كاف: "بناء على طلب السلطات المصرية، تأجل موعد المباراة النهائية مع استمرار المناقشات الرسمية لإيجاد أفضل موعد ممكن للمباراة، في هذه المرحلة لا يوجد ما هو مناسب لكافة الأطراف المعنية".

وحسم الزمالك مباراة الذهاب بالفوز 1-0 في الدار البيضاء الأسبوع الماضي، وكان مقرراً أن يستضيف مباراة الإياب يوم الأحد الماضي، لكنها تأجلت لمدة أسبوع بسبب زيادة الإصابات بكوفيد-19 في صفوف لاعبي الرجاء قبل السفر إلى مصر لخوض المباراة.

وسيلتقي المتأهل من الزمالك والرجاء مع الأهلي، الذي أقصى الوداد البيضاوي المغربي من قبل النهائي، في المباراة النهائية التي تستضيفها مصر.

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