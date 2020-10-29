برشلونة يكشف طبيعة إصابة نجمه

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 08:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أعلن برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم دفاع الفريق الأوروجوياني الشاب رونالد آراخو في مباراة الفريق الكتالوني أمام يوفنتوس في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان أراخو قد غادر المباراة وترك مكانه لزميله الأرجنتيني سيرجيو بوسكيتس بعد أن طلب التغيير لأنه لم يتمكن من إكمال اللقاء.

وعلى مستوى مركز قلب الدفاع، يعاني برشلونة من نقص في هذا المركز خاصة مع عدم جاهزية الفرنسي صامويل أومتيتي حتى الآن.

وقال النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:"أصيب أراوخو في الفخذ الأيمن في الشوط الأول ونحن في انتظار نتائج الفحوصات لتحديد مدى إصابته".

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