أسعار الذهب تتراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس

أنهت أسعار الذهب تعاملات اليوم الخميس، على تراجع مع قوة الدولار الأمريكي، وبعد بيانات اقتصادية.





وكان المعدن الأصفر ارتفع في وقت سابق من التعاملات مع عدم اليقين الاقتصادي والسياسي لكن البيانات الإيجابية ضغطت على الذهب.





وكشفت بيانات رسمية عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة تتجاوز 33 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري بأكثر من التوقعات.





كما تراجعت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لتأتي أفضل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.





ويراقب المستثمرون تطورات إصابات كورونا عالمياً مع اتجاه العديد من الدول الأوروبية إلى تشديد إجراءات الإغلاق ويأتي ذلك تزامناً مع اقتراب الانتخابات الأمريكية في الأسبوع المقبل.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.6 بالمائة إلى 1868 دولار للأوقية بعد أن كان مرتفعاً عند 1885.10 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5 بالمائة مسجلاً 1867.90 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.7 بالمائة عند 94.04.