حسين الجسمي يشيد بالمرأة المصرية ويعلق: "المرأة المصرية منبع الذوق والعطاء"





وعلق قائلاً: "ديما المرأة المصرية منبع الذوق والعطاء والطيبة ومضرب للأمثال فى الكفاح والأخلاق أينما كانت .





وتباينت الكثير من التعليقات من قبل متابعيه موجهين له الشكر منهم الفنانة إيمان العاصي وكتبت : شكراً.





والجدير ذكره أن حسين الجسمي طرح مؤخرًا أغنية "بالبنط العريض" والتى حققت نجاحاً كبيراً ومازال يحسد حسين الچسمي نجاحاها حيث وصلت 211 مليون مشاهدة.







"بالبنط العريض" من كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.





وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك .. بدمنك وبقيت مزاج.. أتلحق بقى دي ف إيديك.. ما انت في لُقاك العلاج.. آه لقيت الطبطبه.. واقوى لو ما انتش بعيد.. ضحكتك فيها كهربا.. بابقى زي واحد جديد".

أشاد المطرب حسين الجسمي، بالمرأة المصرية ، حيث نشر صورة تجمعه بمجموعة من السيدات المصريات وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".