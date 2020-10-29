مجدي عبد الغني يقرر اللجوء إلى وزير العدل

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:52 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين وعضو اتحاد الكرة السابق إنه يكن كل الاحترام والتقدير لأحكام القضاء، لكنه سيلجأ للمستشار عمر رضوان وزير العدل لعرض جميع المستندات الخاصة بالقضية التي يتم تدولها إعلاميا خلال الفترة الماضية من أجل تأكيد سلامة موقفه القانوني. 

وقال عبد الغني أن معظم القضايا التي تم حضور جلستها حصل على حكم بالبراءة فيها ، فيما صدر ضده حكم "غيابياً"، وشدد على أنها قضية واحدة ولكن إعادة تكرار ونشر الخبر الخاص بها قد يعطي انطباع للبعض أن هناك أكثر من قضية حصل فيها على أحكام إدانة.

وشدد عبد الغني على أنه متاكد من سلامة موقفه فى القضية وأنه سوف يلجأ لمقاضاة من يحاول التشهير به في تلك القضايا.

وأكد عضو اتحاد الكرة المصرى السابق على ان هناك منتفعين من تداول الأخبار فيما يتعلق بإصدار حكم قضائى ضده بسبب خلافات أسرية متعلقة بالميراث، واللجوء للقضاء هو الحل النهائي في هذه القضية.

وناشد نجم منتخب مصر السابق، كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام عدم نشر الاحكام الإ بعد أن تكون نهائية.


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