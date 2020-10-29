غداً.. إنقطاع مياه الشرب عن العجمي والدخيلة بالإسكندرية

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تقطع شركة مياه الشرب بمحافظة الإسكندرية، غدا الجمعة، المياه عن بعض مناطق غرب؛ لإجراء بعض الصيانات.



وأوضح بيان صادر من الشركة، إلى أن الانقطاع سيكون غدا الجمعة 31 اكتوبر، فى الساعة الثانية ظهرًا، بمناطق الدخيلة والعجمي حتى الكيلو 21 غرب الإسكندرية، وسيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من عملية الإصلاح.



وعن سبب الانقطاع، أوضحت الشركة، أنه نظرا لحدوث كسر في خط قطر 1000 مم الناقل للمياه من محطة المنشية 1 حتى رافع الدخيلة.



وناشدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهالي المنطقة المتأثرة باتخاذ تدابيرهم واحتياجاتهم من المياه.