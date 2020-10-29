كورونا.. إيطاليا تتجاوز الـ 26 ألف إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 26.831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية مقابل 24.991 حالة تم تسجيلها أمس الأربعاء

وقالت الصحة الإيطالية في بيان اليوم الخميس، إن حصيلة الإصابات بالوباء في البلاد بلغت 616،595 حالة، وفقًا لما أعلنته وكالة رويترز للأنباء.

وأضافت: أنه تم تسجيل 217 وفاة جديدة جراء الإصابة بـ كوفيد 19 خلال الساعات الاخيرة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 38،122 حالة.