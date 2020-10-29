دعم مادي قدره 10 آلاف دولار Lagoonie Film Production تقدم جائزة منطلق الجونة السينمائي إلى مشروع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

الخميس 29/أكتوبر/2020 - 07:44 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي
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فاز مشروع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو للمخرج خالد منصور بجائزة شركة Lagoonie Film Production في منطلق الجونة السينمائي الذي يعد أحد فعاليات منصة الجونة السينمائية، ليحصل المشروع على دعم مادي قدره 10 آلاف دولار.


يدور مشروع الفيلم حول حسن وكلبه رامبو اللذان يقعان في موقف صعب بعدما يقرر كارم جاره ضرورة التخلص من رامبو، ما يدفع حسن إلى البحث عن وسيلة لإخراج رامبو خارج البلاد هرباً من مصير مجهول. الفيلم من إخراج خالد منصور وإنتاج باتش ورك برودكشنز.


في العام الماضي كانت Lagoonie Film Production قد قدمت جائزتها في الجونة إلى مشروع فيلم رأس مقطوعة للمخرج لطفي عاشور، ومؤخراً امتلكت Lagoonie سجلاً مكثفاً من خدمات الدعم للسينما العربية، ففي الدورة الماضية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي قدمت خدمات الرعاية لعدد من الورش والمحاضرات والحلقات النقاشية ضمن أيام القاهرة لصناعة السينما، وفي نسخة السنة الماضية من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي كانت إحدى رعاة جناح مركز السينما العربية، وكانت قد قدمت جائزة الدعم في نسخة 2018 من ورشة فاينال كات بـمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.


منطلق الجونة السينمائي هو الجانب الإحترافي لـمنصة الجونة السينمائية، وهو يتيح، للمخرجين والمنتجين العرب ومشاريعهم السينمائية سواء كانت في مرحلة التطوير أو مراحل ما بعد الإنتاج فرصاً فريدة للحصول على الدعم الفني أو المالي أو كليهما.


منصة الجونة السينمائية فعالية مخصصة لصناع الأفلام وعناصر الصناعة بهدف تنمية وتطوير مشاريع الأفلام السينمائية الواعدة على المستوى المصري والعربي ومساعدتها في الحصول على الدعم الفني والمادي. تقدم منصة الجونة مبادرات مثل جسر الجونة السينمائي ومنطلق الجونة السينمائي، وهي تقدم فرصاً مختلفة لتنمية المعرفة سواء من خلال ورش صناعة الأفلام، الندوات وموائد الحوار المفتوح ودروس السينما من الخبراء في هذا المجال.


Lagoonie Film Production شركة مصرية أسستها المنتجة شاهيناز العقاد في 2017 وتسعى من خلالها لتطوير صناعة السينما والتلفزيون في مصر والعالم العربي من خلال إنتاج أفلام ومسلسلات عالمية ذات أفكار مختلفة عن السائد، تضع من خلالها الصناعة العربية على الخريطة الدولية.


أحدث أنشطة الشركة هو فيلم راس السنة الذي تعاونت في إنتاجه مع فيلم كلينك، وكانت Lagoonie قد شاركت أيضاً في إنتاج الفيلم القصير شوكة وسكينة الذي نافس في مهرجان الجونة السينمائي، وفي التلفزيون شاركت في إنتاج مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن للمؤلفة نور عبد المجيد، وتعمل الشركة حالياً على إنتاج فيلم بره المنهج للمخرج عمرو سلامة والفيلم الأردني بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان.
دعم مادي قدره 10 آلاف دولار Lagoonie Film Production تقدم جائزة منطلق الجونة السينمائي إلى مشروع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
دعم مادي قدره 10 آلاف دولار Lagoonie Film Production تقدم جائزة منطلق الجونة السينمائي إلى مشروع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
دعم مادي قدره 10 آلاف دولار Lagoonie Film Production تقدم جائزة منطلق الجونة السينمائي إلى مشروع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
دعم مادي قدره 10 آلاف دولار Lagoonie Film Production تقدم جائزة منطلق الجونة السينمائي إلى مشروع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
دعم مادي قدره 10 آلاف دولار Lagoonie Film Production تقدم جائزة منطلق الجونة السينمائي إلى مشروع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو
دعم مادي قدره 10 آلاف دولار Lagoonie Film Production تقدم جائزة منطلق الجونة السينمائي إلى مشروع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو

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